Глава UFC пообещал Макгрегору бой с победителем поединка Нурмагомедов — Гэтжи

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:44:16+03:00

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Глава UFC Дэйна Уайт пообещал Конору Макгрегору бой за пояс в легком весе. Функционер считает, что ирландец заслужил возможность вернуться и попробовать отвоевать чемпионство. Его соперником может стать победитель пары Хабиб — Гэтжи.

— Ооо, как же я жду сентябрьский бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи! — сказал Уайт. — Но не меньше я жду возвращения Конора. Думаю, он обязательно проведет бой с победителем этого поединка.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов не раз публично выражал недовольство политикой UFC. По его словам ирландец давно не является топовым бойцом и не заслуживает права драться за титул. Поэтому, в случае победы над Гэтжи, дагестанец может отказаться от боя с Конором.

Напомним, в апреле Джастин Гэтжи неожиданно одержал победу над Тони Фергюсоном в бою за право биться за чемпионский пояс. Изначально соперником Хабиба должен был стать именно Фергюсон, но из-за пандемии поединок не состоялся, а дагестанца пришлось экстренно заменять на Гэтжи.

ИСТОЧНИК KP.RU