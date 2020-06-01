Смертность на Ставрополье снизилась на 7,5 процента

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:56:57+03:00

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На Ставрополье уменьшилось количество смертей. В январе-марте 2020 года умерло на 7,5 процента меньше людей, чем за этот же период 2019. Правда, это не позволило краю уйти в плюс по естественному приросту, сообщает Северо-Кавказстат.

По данным статистической организации, за январь-март 2020 года скончались 8020 человек, но родилось значительно меньше - 6547 детей. Из-за этого естественный убыль населения на Ставрополье составляет 1473 человека.

Отмечается, что прирост заметили только в Буденновском, Курском и Степновском районах, а также в Ставрополе и Лермонтове. Остальные территории ушли в минус.

Самая распространенная причина смерти среди жителей края - болезни системы кровообращения: от этого скончались 42,5 процента человек из известных случаев смерти. Далее идут новообразования (14,9%), болезни органов пищеварения (6,7%) и несчастные случаи, отравления, травмы (6,1%). Отметим также, что от инфекций за январь-март умерли 0,7 процента, или около 56 человек. Большую группу составляют причины смерти, объединенные под общим названием "Прочие".

Причины смерти по Ставрополью за январь-март 2020 года. Фото: скриншот отчета Северо-Кавказстат

Естественную убыль населения смогли компенсировать за счет миграционного притока. Прирост составил 1,8 тысяч человек, что на пять процентов меньше, чем результат годом ранее. Подчеркнем, что из других стран на Ставрополье прибыло 3483 человека, а из края за границу отправились 2410 жителей.

По состоянию на 1 апреля 2020 года численность населения Ставропольского края составляет 2,803 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU