Ректор института в Ставрополе заплатит государству 3,6 млн рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:41:02+03:00

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На Ставрополье суд удовлетворил иск прокуратуры против ректора Ставропольского института имени В.Д. Чурсина Полины Чурсиной. По решению суда у женщины взыщут больше 3,6 миллиона рублей в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Основанием для иска стало уголовное дело по первой части 199.2 статьи УК РФ, направленное в Ленинский районный суд Ставрополя. Как установили следователи, Чурсина скрыла имущество учебной организации.

- За счет этого имущества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере, - говорится в сообщении.

Чурсина и ее институт недодали по налогам 3 656 417 рублей и пять копеек.

Суд признал вину женщины. С ректора взыщут сумму в полном объеме. Краевой суд первой инстанции оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU