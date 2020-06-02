На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 85 человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:01:58+03:00

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Губернатор Ставрополья 2 июня сообщил, что за прошедшие сутки в крае скончались два пациента с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция. Всего за время пандемии скончались 49 человек.

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Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. Он также добавил, что за сутки коронавирусом заболели еще 85 ставропольцев.

Всего за время пандемии в регионе выявили 2 653 случая заражения, в том числе у 227 детей

На сегодняшний день в тяжёлом состоянии находятся 39 человек, в состоянии средней степени тяжести – 231. Выздоровели в общей сложности 1 131 человек

Напомним, что на Ставрополье с 18 мая до 1 июля введен обязательный масочный режим. А режим самоизоляции в регионе продлили до 7 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU