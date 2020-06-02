В Ставрополе с 10 этажа упала девушка

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:46:42+03:00

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Инцидент произошел вчера, 1 июня, на улице Тухачевского 30/2 краевого центра. Там с 10 этажа многоквартирного дома упала молодая женщина.

Ставропольчанка скончалась. Известно, что девушка упала с собственной лоджии. Сообщается, что погибшая 1986 года рождения. Сейчас правоохранители

выясняют обстоятельства ее падения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, экстренные службы и правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU