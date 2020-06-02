В Ставрополе предпринимателям помогут в развитии бизнеса

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:05:48+03:00

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Бизнесмены Ставрополья смогут претендовать на субсидии из городского бюджета. Так, прием заявок стартует уже завтра, 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Начинающие предприниматели, развивающие свой бизнес в сфере производства товаров и оказания услуг, могут получить до 200 тысяч рублей.

О требуемых документах, критериях отбора и формах заявок жители региона могут узнать, пройдя по этой ссылке: здесь.

А вот те, кто уже открыл свое дело, могут претендовать на поддержку до 400 тысяч рублей. Подробности здесь.

Приоритетными в обоих случаях будут такие направления как обрабатывающие производства, защита окружающей среды, спорт, образование, туризм, бытовые услуги.

Контактные телефоны: 74-89-38, 99-07-81; адрес электронной почты otdelmsp@mail.ru.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в будённовском центре молодёжного инновационного творчества разработали и наладили производство защитных щитков для медиков.

Так сотрудники этого центра откликнулись на просьбу врачей краевого центра специализированных видов медпомощи №1, которые сейчас трудятся в условиях возросшей нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU