На Ставрополье автокресло спасло жизнь детям в ДТП
Инцидент произошел 2 июня, около 12:30, на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю». Там водитель «Лада Гранта» не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика «МАН» и врезался в него.
Удар пришелся на правую часть машины, от полученных травм на месте ДТП скончалась 56-летняя женщина-пассажир.
В больницу доставили двух несовершеннолетних пассажирок легковушки. В ней находились двухлетняя и 12-летняя сестры. В момент аварии обе девочки были пристегнуты ремнями безопасности.
А младшая сестра перевозилась в детском автокресле. Соблюдение правил перевозки детей спасло их жизни.
За рулем «Гранты» был 38-летний житель Невинномысска. В аварии он не пострадал. Позже ставрополец признался, что уснул во время поездки. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU