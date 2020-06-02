На Ставрополье автокресло спасло жизнь детям в ДТП

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:12:44+03:00

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Инцидент произошел 2 июня, около 12:30, на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю». Там водитель «Лада Гранта» не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика «МАН» и врезался в него.

Удар пришелся на правую часть машины, от полученных травм на месте ДТП скончалась 56-летняя женщина-пассажир.

В больницу доставили двух несовершеннолетних пассажирок легковушки. В ней находились двухлетняя и 12-летняя сестры. В момент аварии обе девочки были пристегнуты ремнями безопасности.

А младшая сестра перевозилась в детском автокресле. Соблюдение правил перевозки детей спасло их жизни.

За рулем «Гранты» был 38-летний житель Невинномысска. В аварии он не пострадал. Позже ставрополец признался, что уснул во время поездки. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU