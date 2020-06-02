В Ставрополе рассказали, как уберечь детей от коронавируса во время каникул
Родителям ставропольских детей напомнили о мерах санитарной безопасности для малышей во время летних каникул. На улице важно ограничить контакты с другими людьми.
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Заместитель министра здравоохранения Ставрополья Елена Кузьмина сообщила, что прогулки возможны на собственных приусадебных участках, лесопарковых территориях, но при соблюдении социальной дистанции.
Региональный минздрав напоминает школьникам о необходимости тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиками, возвращаясь с прогулки. Также им рекомендуют полоскать нос и рот.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день диагноз COVID-19 подтвержден у 227 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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