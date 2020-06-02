В Ставрополе рассказали, как уберечь детей от коронавируса во время каникул

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:23:50+03:00

На сегодняшний день диагноз COVID-19 подтвержден у 227 детей

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Родителям ставропольских детей напомнили о мерах санитарной безопасности для малышей во время летних каникул. На улице важно ограничить контакты с другими людьми.

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Заместитель министра здравоохранения Ставрополья Елена Кузьмина сообщила, что прогулки возможны на собственных приусадебных участках, лесопарковых территориях, но при соблюдении социальной дистанции.

Региональный минздрав напоминает школьникам о необходимости тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиками, возвращаясь с прогулки. Также им рекомендуют полоскать нос и рот.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день диагноз COVID-19 подтвержден у 227 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU