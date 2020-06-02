2020-06-02T16:25:34+03:00
Происшествия

На Ставрополье следователи выясняют обстоятельства смерти рыбака

Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены очевидцы
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Вечером 1 июня мужчина ловил рыбу в озере в селе Ачикулак Нефтекумского городского округа. Находясь на берегу, он оступился, упал в воду и начал тонуть.

Находившиеся рядом рыбаки вытащили мужчину на берег, но спасти его не удалось. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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