На Ставрополье следователи выясняют обстоятельства смерти рыбака
Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены очевидцы
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Вечером 1 июня мужчина ловил рыбу в озере в селе Ачикулак Нефтекумского городского округа. Находясь на берегу, он оступился, упал в воду и начал тонуть.
Находившиеся рядом рыбаки вытащили мужчину на берег, но спасти его не удалось. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU