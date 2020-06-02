На Ставрополье работа рынков в Предгорном районе вызвала нарекания
Губернатор Ставрополья поручил устранить нарушения санитарных требований на рынках Пятигорска.
Владимир Владимиров назвал среди факторов риска распространения коронавируса нарушения мер профилактики при организации рыночной торговли.
В частности, говорили о работе рынков на территории Предгорного района.
Глава региона сегодня на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в крае остается напряженной.
Напомним, что на Ставрополье от коронавируса скончались 49 пациентов. Причем, по словам Владимирова, большинство фактов сегодня связаны только с заражениями внутри края.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в санатории приехали первые отдыхающие.Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, других территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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