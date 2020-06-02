2020-06-02T18:13:46+03:00
Общество

На Ставрополье работа рынков в Предгорном районе вызвала нарекания

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в крае остается напряженной
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Ставрополья поручил устранить нарушения санитарных требований на рынках Пятигорска.

Владимир Владимиров назвал среди факторов риска распространения коронавируса нарушения мер профилактики при организации рыночной торговли.

В частности, говорили о работе рынков на территории Предгорного района.

Глава региона сегодня на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в крае остается напряженной.

Напомним, что на Ставрополье от коронавируса скончались 49 пациентов. Причем, по словам Владимирова, большинство фактов сегодня связаны только с заражениями внутри края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в санатории приехали первые отдыхающие.Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, других территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе прокомментировали предполагаемую вырубку деревьев на Машуке
На Ставрополье сом-гигант попался на удочку
Губернатор Ставрополья поручил разобраться с выплатами медикам
На Ставрополье работа рынков в Предгорном районе вызвала нарекания
В Ставрополе Минздрав проведет проверку по факту смерти пациентки после операции
На Ставрополье в санатории приехали первые отдыхающие
На Ставрополье следователи выясняют обстоятельства смерти рыбака
На Ставрополье втрое увеличена поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти
В Ставрополе рассказали, как уберечь детей от коронавируса во время каникул
На Ставрополье автокресло спасло жизнь детям в ДТП
Министр здравоохранения Северной Осетии победил коронавирус
В Пятигорске планируют снять ограничения на въезд в город
На Ставрополье у трех врачей подтвердился коронавирус