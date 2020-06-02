На Ставрополье работа рынков в Предгорном районе вызвала нарекания

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:13:46+03:00

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Губернатор Ставрополья поручил устранить нарушения санитарных требований на рынках Пятигорска.

Владимир Владимиров назвал среди факторов риска распространения коронавируса нарушения мер профилактики при организации рыночной торговли.

В частности, говорили о работе рынков на территории Предгорного района.

Глава региона сегодня на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в крае остается напряженной.

Напомним, что на Ставрополье от коронавируса скончались 49 пациентов. Причем, по словам Владимирова, большинство фактов сегодня связаны только с заражениями внутри края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в санатории приехали первые отдыхающие.Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, других территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU