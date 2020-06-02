2020-06-02T18:49:42+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья поручил разобраться с выплатами медикам

В пяти больницах надбавки не получили 154 работника на сумму более миллиона рублей
Ася АСРЯН
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В регионе до 7 июля продлен режим самоизоляцииВ регионе до 7 июля продлен режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 2 июня, губернатор Ставрополья поручил разобраться с выплатами медикам за работу с коронавирусными пациентами.

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Владимир Владимиров призвал правительство и региональный минздрав изучить все факты, установленные прокуратурой.

Так, в пяти больницах надбавки не получили 154 работника на сумму более миллиона рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прокуратура Ставрополья организовала проверку соблюдения прав медработников на получение стимулирующих выплат.

Также сегодня Владимир Владимиров поручил устранить нарушения санитарных требований на рынках Пятигорска.

Губернатор назвал среди факторов риска распространения коронавируса нарушения мер профилактики при организации рыночной торговли. В частности, говорили о работе рынков на территории Предгорного района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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