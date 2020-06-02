2020-06-02T22:38:49+03:00
Общество

В Ставрополе прокомментировали предполагаемую вырубку деревьев на Машуке

Этот вопрос открыто и детально в свое время мы обсудили с представителями экологической общественности
Ася АСРЯН
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На Ставрополье в прессе появилась информация о том, что краевая прокуратура обнаружила в проекте строительства молодёжного образовательного центра «Машук» предполагаемую вырубку 150 деревьев.

Министр строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко пообещал, что при строительстве молодёжного центра «Машук» деревья вырубать не будут.

По его словам, изначально план строительства предполагал вырубку деревьев. Но так как территория молодёжного центра попадает во вторую горно-санитарную охранную зону, насаждения пересадят, сохранив природу.

Вопросом пересадки деревьев занимается специализированная организация «Рослесзащита». Её сотрудники изучат участок и определят, какие деревья необходимо пересадить. После этого в проект лагеря будут внесены коррективы.

— На рассмотрение представления прокуратуры законом отводится месячный срок, но работу по корректировке проектной документации мы закончим раньше, — поделился министр.

— Еще раз хочу подчеркнуть: строительство лагеря ведется в строгом соответствии с законом, а министерство, как заказчик работ, ситуацию держит на постоянном контроле, — заявил Савченко.

Кстати, вечером, 2 июня, стало известно, что с завтрашнего дня в Пятигорске снимаются ограничения на въезд в город. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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