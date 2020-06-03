2020-06-03T09:06:29+03:00
Общество

Большая часть Михайловска осталась без воды

Отключили водоснабжение и на некоторых улицах Ставрополя
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Почти весь Михайловск остался без воды. Город отрезали от водоснабжения из-за ремонтных работ. Отключение началось в 8:30 и закончится в пять дня, сообщает представитель МУП "Водоканал".

Водоснабжение также приостановят в части Ставрополя (улица Батайская от Северного обхода до Михайловска), Пелагиадской промзоне, селе Верхнерусское. В администрации Михайловска уточнили, что под отключение попадет почти весь город. Исключениями стали только район ЦРБ и прилегающие улицы, хутор Кожевникова и второе отделение. Ремонтные работы осуществляют по улице Батайская в Ставрополе.

Питьевую воду будут подвозить по заявкам. Оставить ее можно по номеру 6-28-30. Позвонив по нему, вы свяжетесь с диспетчером ПТП «Сенгилеевское».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье бывшие правоохранители осуждены к 7 годам колонии за получение взятки
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год
Железноводск стал первым в России цифровизированным городом-курортом
В Ставрополе завершается ремонт автодороги на улице 45-я Параллель
На Ставрополье испекут «Пирог благодарности»
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек
Большая часть Михайловска осталась без воды
На Ставрополье умерли 50 пациентов с COVID-19
Что разрешили и что запретили делать ставропольским детям на каникулах
В Пятигорске сняли ограничения на въезд в город
В Ставрополе прокомментировали предполагаемую вырубку деревьев на Машуке
На Ставрополье сом-гигант попался на удочку
Губернатор Ставрополья поручил разобраться с выплатами медикам
На Ставрополье работа рынков в Предгорном районе вызвала нарекания
В Ставрополе Минздрав проведет проверку по факту смерти пациентки после операции
На Ставрополье в санатории приехали первые отдыхающие
На Ставрополье следователи выясняют обстоятельства смерти рыбака
На Ставрополье втрое увеличена поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти
В Ставрополе рассказали, как уберечь детей от коронавируса во время каникул
На Ставрополье автокресло спасло жизнь детям в ДТП
Министр здравоохранения Северной Осетии победил коронавирус
В Пятигорске планируют снять ограничения на въезд в город
На Ставрополье у трех врачей подтвердился коронавирус