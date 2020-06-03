Большая часть Михайловска осталась без воды

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:06:29+03:00

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Почти весь Михайловск остался без воды. Город отрезали от водоснабжения из-за ремонтных работ. Отключение началось в 8:30 и закончится в пять дня, сообщает представитель МУП "Водоканал".

Водоснабжение также приостановят в части Ставрополя (улица Батайская от Северного обхода до Михайловска), Пелагиадской промзоне, селе Верхнерусское. В администрации Михайловска уточнили, что под отключение попадет почти весь город. Исключениями стали только район ЦРБ и прилегающие улицы, хутор Кожевникова и второе отделение. Ремонтные работы осуществляют по улице Батайская в Ставрополе.

Питьевую воду будут подвозить по заявкам. Оставить ее можно по номеру 6-28-30. Позвонив по нему, вы свяжетесь с диспетчером ПТП «Сенгилеевское».

ИСТОЧНИК KP.RU