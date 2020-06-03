2020-06-03T09:23:23+03:00
Общество

На Ставрополье испекут «Пирог благодарности»

Им угостят дежурную бригаду врачей скорой помощи
Ася АСРЯН
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«Пирогом благодарности» угостят дежурную бригаду врачей скорой помощи«Пирогом благодарности» угостят дежурную бригаду врачей скорой помощиФото: Архив "КП"
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В День России, 12 июня, в Железноводске испекут «Пирог благодарности». Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, готовить начнут на «парящей набережной» ровно в полдень.

Заслуженный врач России Людмила Пастухова. с радостью поделилась своим рецептом пирога.

Известно, что через руки врача-акушера прошли тысячи младенцев. По приблизительным подсчетам, это почти 10 тысяч детей. «Пирогом благодарности» угостят дежурную бригаду врачей скорой помощи.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе от коронавируса умерли 50 местных жителей. Медработники и врачи, рискуя своей жизнью, не видя родных, борются с инфекцией.

Вчера, 2 июня мэр Ессентуков сообщил, что в городе коронавирусом заболели три врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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