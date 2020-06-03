В Ставрополе завершается ремонт автодороги на улице 45-я Параллель

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:02:39+03:00

Во время ремонта на участке заменили инженерные коммуникации, проложили новую ливневую канализацию

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В Ставрополе открыто четырехполосное движение на новой автодороге по ул. 45-я Параллель от ул. Рогожникова до ул. Пирогова. Теперь участок превратился в современную магистраль с качественным покрытием. Об этом сообщили сегодня, 3 июня в пресс-службе администрации краевого центра.

Напомним, что во время ремонта на участке заменили инженерные коммуникации, проложили новую ливневую канализацию. Сейчас продолжаются работы по устройству тротуаров, велодорожек, освещения. Полностью завершить ремонт планируется до 1-го июля при благоприятных погодных условиях

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с сегодняшнего дня в Пятигорске снимаются ограничения на въезд в город. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставрополья.

Режим обязательной самоизоляции в нашем регионе продлен до 7 июня. Специальные пропуска, выданные администрацией Пятигорска, признаются действительными до этого дня.

ИСТОЧНИК KP.RU