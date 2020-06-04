На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 86 человек

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:16:59+03:00

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На Ставрополье скончались ещё 3 человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом утром, 4 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Общее число умерших — 53.

За прошедшие сутки выявлено 86 новых случаев заболевания. За всё время пандемии на Ставрополье зарегистрировано 2819 фактов заражения коронавирусом Среди заболевших 238 - несовершеннолетних жителей региона. На сегодня в тяжёлом состоянии находится 31 пациент. 254 человека — в состоянии средней степени тяжести. Как сообщил губернатор края, 273 пациента выздоровели и были выписаны.

Напомним, что в регионе до 7 июня продлен режим самоизоляции. А с 18 мая по 1 июля введен обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU