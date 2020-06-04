2020-06-04T10:47:43+03:00
Общество

Новым министром спорта Ставрополья может стать Андрей Толбатов

Распоряжением губернатора он назначен и. о. главы ведомства
Ася АСРЯН@asya1693
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Андрей Толбатов родился в Ставрополе. С 2012 года был помощником зампреда краевого правительства, затем трудился на должности помощника губернатораАндрей Толбатов родился в Ставрополе. С 2012 года был помощником зампреда краевого правительства, затем трудился на должности помощника губернатора
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Андрей Толбатов стал исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Ставрополья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

До этого региональное министерство возглавлял Владимир Янушкин.

Андрей Толбатов родился в Ставрополе. С 2012 года был помощником зампреда краевого правительства, затем трудился на должности помощника губернатора.

В 2015 году стал первым заместителем главы администрации краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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