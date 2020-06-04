2020-06-04T12:30:26+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирус смогли победить 1273 пациента

За сутки диагноз подтвердился еще у 86 человек
Ася АСРЯН@asya1693
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В регионе до 7 июля введен режим самоизоляцииВ регионе до 7 июля введен режим самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН
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Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, в нашем регионе коронавирус смогли победить 1273 пациента, у которых был подтверждён диагноз. Все они уже выписаны из медучреждений.

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Владимир Владимиров также сообщил о динамике эпидситуации. Так, за сутки коронавирусом заболели 86 жителей региона. Кстати, среди заболевших – 238 детей. Таким образом, за всё время на Ставрополье зарегистрировано 2819 фактов заражения коронавирусом.

В регионе скончались 53 человека с подтвержденным диагнозом. По словам Владимирова, угроза распространения коронавируса по-прежнему сохраняется. Губернатор добавил, что вирус не терпит безответственного отношения, и вновь призвал земляков соблюдать необходимые меры профилактики и не подвергать риску себя и окружающих.

Напомним, на Ставрополье с 18 мая и до 1 июля введен обязательный масочный режим. А режим самоизоляции продлен до 7 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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