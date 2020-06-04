На Ставрополье коронавирус смогли победить 1273 пациента
Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, в нашем регионе коронавирус смогли победить 1273 пациента, у которых был подтверждён диагноз. Все они уже выписаны из медучреждений.
Ураган в больнице, тестирование курортников и голосование по поправкам в Конституцию: коронавирус на Северном Кавказе
Владимир Владимиров также сообщил о динамике эпидситуации. Так, за сутки коронавирусом заболели 86 жителей региона. Кстати, среди заболевших – 238 детей. Таким образом, за всё время на Ставрополье зарегистрировано 2819 фактов заражения коронавирусом.
В регионе скончались 53 человека с подтвержденным диагнозом. По словам Владимирова, угроза распространения коронавируса по-прежнему сохраняется. Губернатор добавил, что вирус не терпит безответственного отношения, и вновь призвал земляков соблюдать необходимые меры профилактики и не подвергать риску себя и окружающих.
Напомним, на Ставрополье с 18 мая и до 1 июля введен обязательный масочный режим. А режим самоизоляции продлен до 7 июня 2020 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 86 человек
Еще трое умерли (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»