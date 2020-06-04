Ставрополье нарастило выпуск многоразовых масок, бахил, медицинских костюмов
На Ставрополье многие предприятия легкой промышленности перестроили производство под запросы людей и медицинских организаций в условиях коронавируса.
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Как результат – регион в короткие сроки нарастил выпуск многоразовых масок, бахил, медицинских костюмов.
Сегодняшние производственные мощности края позволяют производить до 100 тысяч гигиенических масок и до 7 тысяч защитных костюмов в сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, всего с января по март местными организациями было экспортировано товаров на 1,3 миллиона долларов.
Напомним, на Ставрополье за сутки скончались от коронавируса три пациента. Заболели еще 86 жителей региона. В крае продолжает действовать режим самоизоляции. С 18 мая на Ставрополье введен обязательный масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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