Ставрополье нарастило выпуск многоразовых масок, бахил, медицинских костюмов

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:44:03+03:00

Производственные мощности региона позволяют производить до 100 тысяч гигиенических масок и до 7 тысяч защитных костюмов в сутки

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На Ставрополье многие предприятия легкой промышленности перестроили производство под запросы людей и медицинских организаций в условиях коронавируса.

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Как результат – регион в короткие сроки нарастил выпуск многоразовых масок, бахил, медицинских костюмов.

Сегодняшние производственные мощности края позволяют производить до 100 тысяч гигиенических масок и до 7 тысяч защитных костюмов в сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, всего с января по март местными организациями было экспортировано товаров на 1,3 миллиона долларов.

Напомним, на Ставрополье за сутки скончались от коронавируса три пациента. Заболели еще 86 жителей региона. В крае продолжает действовать режим самоизоляции. С 18 мая на Ставрополье введен обязательный масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU