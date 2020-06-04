На Ставрополье племянник убил приятеля тети монтировкой

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:42:37+03:00

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На Ставрополье парень убил приятеля тети во время застолья. Против него возбудили уголовное дело по четвертой части 111 статьи УК РФ ("умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего"). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 42-летний потерпевший выпивал в компании друга и женщины, к которой впоследствии пришел племянник - проверить, все ли в порядке. В процессе общения между молодым человеком и потерпевшими произошел словесный конфликт. И племянник решил ударить приятеля тети монтировкой.

- В результате от полученных повреждений 42-летний мужчина через непродолжительное время скончался в больнице, - сказано в сообщении.

Свидетели допрошены, вещдоки изъяты. Подозреваемый арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU