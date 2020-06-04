2020-06-04T10:41:05+03:00
Общество

На Ставрополье экс-судья предстанет перед судом за получение взятки

В случае отказа злоумышленник пригрозил снизить размер взысканной неустойки до 20 тысяч рублей
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Изменить размер текста:

Фигурантом уголовного дела стал судья в отставке Минераловодского городского суда Николай Кайшев. Он обвиняется в получении взятки. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, рассматривая гражданский иск мужчины к страховой компании о взыскании законной неустойки, потребовал от его представителя передать ему 50 тысяч рублей за вынесение решения в его пользу о взыскании неустойки в размере 100 тысяч рублей.

В случае отказа Кайшев пригрозил снизить размер взысканной неустойки до 20 тысяч рублей.

Осознавая, что судья полномочен на оценку доказательств по своему внутреннему убеждению, мужчина согласился с выдвинутыми Кайшевым условиями.

После чего судья вынес обещанное им решение и в своём кабинете получил от представителя истца первую часть взятки.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Собранные доказательства передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе рассказали, кому из медработников полагается федеральная надбавка
Три пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье
На Ставрополье появятся новые центры амбулаторной онкологической помощи
В Ставрополе вдоль сквера Декабристов появятся 25 парковочных мест
В Ставрополе ко дню рождения поэта запустили Пушкинский троллейбус
Пять жителей Ставрополья торговали постом мэра
Детские лагеря Ставрополья заработали онлайн
На Ставрополье экс-судья предстанет перед судом за получение взятки
На Ставрополье племянник убил приятеля тети монтировкой
Ставрополье нарастило выпуск многоразовых масок, бахил, медицинских костюмов
На Ставрополье коронавирус смогли победить 1273 пациента
Новым министром спорта Ставрополья может стать Андрей Толбатов
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 86 человек
Элла Памфилова рассказала, в каких условиях ставропольцы будут голосовать по поправкам в Конституцию
Часть Нальчика ушла под воду после дождя
Прожиточный минимум в России после снижения вырос
В Северной Осетии взыскали 100 млн рублей долга перед бизнесом
Уголовное дело участника Ботлихских событий 1999 года передали в суд
В Ставрополе дачники стоят в очередях на автобусы без социальной дистанции
Андрей Мельниченко развивает детское образование в российских регионах
Во Владикавказе объявлен план «перехват» из-за стрелка на BMW
На Ставрополье работающим пенсионерам продлили электронные больничные