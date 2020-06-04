На Ставрополье экс-судья предстанет перед судом за получение взятки

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:41:05+03:00

В случае отказа злоумышленник пригрозил снизить размер взысканной неустойки до 20 тысяч рублей

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Фигурантом уголовного дела стал судья в отставке Минераловодского городского суда Николай Кайшев. Он обвиняется в получении взятки. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, рассматривая гражданский иск мужчины к страховой компании о взыскании законной неустойки, потребовал от его представителя передать ему 50 тысяч рублей за вынесение решения в его пользу о взыскании неустойки в размере 100 тысяч рублей.

В случае отказа Кайшев пригрозил снизить размер взысканной неустойки до 20 тысяч рублей.

Осознавая, что судья полномочен на оценку доказательств по своему внутреннему убеждению, мужчина согласился с выдвинутыми Кайшевым условиями.

После чего судья вынес обещанное им решение и в своём кабинете получил от представителя истца первую часть взятки.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Собранные доказательства передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU