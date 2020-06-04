Детские лагеря Ставрополья заработали онлайн

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:18:12+03:00

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На Ставрополье открывают 540 летних тематических онлайн-лагерей. Интерактивный досуг предлагают загородные и пришкольные лагеря. К такому формату прибегли из-за пандемии коронавируса, передает управление по информполитике Правительства СК.

Смены проводят на информационных платформах или аккаунтах учреждений в социальных сетях. Программу дети, как и раньше, проходят от семи до 21 дня. Участие в сменах приняли уже сотни школьников.

Отмечается, что все онлайн-лагеря бесплатные. У каждого есть своя тематика, самыми популярными стали патриотическое воспитание, БЖД, ЗОЖ и экокультура.

- Июнь месяц очень насыщен памятными датами, которым посвящены тематические дни: День защиты детей, День экологии, День рождения А.С. Пушкина, День России, День памяти и скорби. Педагогами запланированы интересные и познавательные онлайн-мероприятия (акции, флешмобы, конкурсы), - сказано в сообщении управления по информационной политике.

В обязательную программу всех онлайн-лагерей входят утренняя зарядка, интерактивные игры и конкурсы, мастер-классы от опытных педагогов. Воспитатели организуют онлайн-шоу и проведут виртуальные экскурсии. Помогают в создании программы вожатые студенческих отрядов.

По поводу записи в онлайн-лагеря обращайтесь напрямую в школу или к руководству загородных лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU