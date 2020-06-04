Пять жителей Ставрополья торговали постом мэра

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:41:10+03:00

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В отношении пяти жителей Ставрополья утвердили обвинительное заключение. Мужчины продавали должность мэра в дагестанском городе. Им придется ответить за нарушение третьей части 30 статьи и четвертой части 159 статьи УК РФ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Как уверяет следствие, в декабре 2019 года обвиняемые начали продавать жителю Дагестана пост мэра Избербаша. Также они обещали, что в отношении него закончится проверка. За пост и оказание услуг трое жителей Ставрополья требовали 10 миллионов рублей. Те обещали выполнить сделку в любом случае - у них якобы есть высокопоставленные друзья-силовики. Ими оказались еще двое мужчин, которые при встрече представились сотрудниками правоохранительных органов.

Дагестанец решил обратиться за помощью к полицейским, которые устроили контрольную закупку. Мужчина должен был договориться с продавцами о встрече - якобы он согласен и готов передать деньги. Вместо настоящих банкнот в чемодан положили муляж. Во время передачи бутафории злоумышленников задержали.

Кадры задержания торговцев постом мэра.

- Изъяты травматический пистолет типа ПМ с патронами, аэрозольное устройство в виде пистолета с двумя патронами, а также поддельное удостоверение судьи Арбитражного третейского суда Ставропольского края на имя одного из фигурантов, - говорила ранее пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.

Дело передали в Минераловодский городской суд Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU