В Ставрополе ко дню рождения поэта запустили Пушкинский троллейбус

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:00:06+03:00

Во время поездки пассажиры услышат стихи великого поэта

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе пройдет литературный марафон ко дню рождения Александра Пушкина. Праздничные мероприятия проведут в онлайн-формате.

Например, в аккаунтах молодежного пространства «Лофт» в соцсетях 6 июня будут читать произведения Пушкина на языках народов России.

Специально ко дню рождения поэта в краевом центре запустили тематический троллейбус. В течение нескольких дней он пройдет по всем городским маршрутам.

Во время поездки пассажиры услышат стихи Пушкина в исполнении актеров литературно-музыкального театра-гостиной «Гармония» им. Галины Пухальской.

Во время поездки пассажиры услышат стихи великого поэта (подробнее)

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на территории обновленного сквера Декабристов в краевом центре разместятся игровые и спортивные площадки, фонтан, красивые клумбы, пешеходные дорожки с лавочками и оригинальными парковыми светильниками.

Также вдоль сквера Декабристов появятся 25 парковочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU