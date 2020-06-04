В Ставрополе ко дню рождения поэта запустили Пушкинский троллейбус
В Ставрополе пройдет литературный марафон ко дню рождения Александра Пушкина. Праздничные мероприятия проведут в онлайн-формате.
Например, в аккаунтах молодежного пространства «Лофт» в соцсетях 6 июня будут читать произведения Пушкина на языках народов России.
Специально ко дню рождения поэта в краевом центре запустили тематический троллейбус. В течение нескольких дней он пройдет по всем городским маршрутам.
Во время поездки пассажиры услышат стихи Пушкина в исполнении актеров литературно-музыкального театра-гостиной «Гармония» им. Галины Пухальской.
Во время поездки пассажиры услышат стихи великого поэта (подробнее)
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на территории обновленного сквера Декабристов в краевом центре разместятся игровые и спортивные площадки, фонтан, красивые клумбы, пешеходные дорожки с лавочками и оригинальными парковыми светильниками.
Также вдоль сквера Декабристов появятся 25 парковочных мест.
ИСТОЧНИК KP.RU