2020-06-04T10:50:55+03:00
Общество

В Ставрополе вдоль сквера Декабристов появятся 25 парковочных мест

Для удобства водителей они появятся вдоль улиц Маяковского и Ленина
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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На территории обновленного сквера Декабристов в краевом центре разместятся игровые и спортивные площадки, фонтан, красивые клумбы, пешеходные дорожки с лавочками и оригинальными парковыми светильниками.

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Разработчики проекта предусмотрели строительство 25 парковочных мест. Так как планируется, что погулять по обновленному скверу Декабристов захотят и жители других микрорайонов Ставрополя.

Для удобства водителей они появятся вдоль улиц Маяковского и Ленина. Об этом информирует пресс-служба администрации Ставрополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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