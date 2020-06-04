В Ставрополе вдоль сквера Декабристов появятся 25 парковочных мест
На территории обновленного сквера Декабристов в краевом центре разместятся игровые и спортивные площадки, фонтан, красивые клумбы, пешеходные дорожки с лавочками и оригинальными парковыми светильниками.
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Разработчики проекта предусмотрели строительство 25 парковочных мест. Так как планируется, что погулять по обновленному скверу Декабристов захотят и жители других микрорайонов Ставрополя.
Для удобства водителей они появятся вдоль улиц Маяковского и Ленина. Об этом информирует пресс-служба администрации Ставрополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU