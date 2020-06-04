2020-06-04T11:24:39+03:00
Общество

На Ставрополье появятся новые центры амбулаторной онкологической помощи

Там откроются дневные стационары, оба медучреждения оснастят новейшим диагностическим оборудованием
Ася АСРЯН@asya1693
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В Ставропольском крае появятся два новых центра амбулаторной онкологической помощи. Один из них - в краевом центре, другой в Буденновске.

Там откроются дневные стационары, оба медучреждения оснастят новейшим диагностическим оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставрополья.

По сведениям краевого Минздрава, здесь будут проводить противоопухолевую и противоболевую терапию, а также медицинскую реабилитацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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