Три пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:27:06+03:00

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Еще три жителя Ставрополья скончались от коронавируса. Число смертей выросло до 53, сказано на сайте федерального оперативного штаба.

Отметим, что больше всего скончавшихся зафиксировали в Ставрополе - десять человек. Дальше идут Кочубеевский район и Пятигорск (по семь умерших), Нефтекумский и Левокумский районы (по четыре), Невинномысск (три).

По состоянию на утро 4 июня зарегистрированы 2819 случаев заражения коронавирусом. За сутки прибавилось 86 пациентов. Больше всего заболевших нашли в Ставрополе (350, или 12,42% от общего числа) и Пятигорске (301, или 10,68%). Врачи вылечили 1318 человек, за день выписали еще 53 пациентов.

Таким образом, "активных" больных на Ставрополье - 1448. По сведениям губернатора Владимира Владимирова, из них 31 человек переносят инфекцию тяжело, 254 - находятся в средней степени тяжести.

- Опасность распространения инфекции сохраняется. Ситуация по-прежнему напряже нная. А значит, нужно быть внимательными и осторожными. Болезнь не терпит безответственного отношения, - обратился к жителям губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU