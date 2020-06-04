В Ставрополе рассказали, кому из медработников полагается федеральная надбавка

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:18:15+03:00

За апрель эти выплаты получили более 1700 медработников Ставрополья. Общая сумма выплаченных средств составила 87,72 миллиона рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За апрель эти выплаты получили более 1700 медработников региона

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По поручению президента России, выплаты стимулирующего характера выплачиваются медработникам, которые оказывают помощь и уход за пациентами с коронавирусной инфекцией в стационарных отделениях, созданных для лечения этих больных.

Распространение инфекции, доплаты медикам и открытие курортов: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

А также сотрудникам бригад скорой помощи, занимающихся транспортировкой больных с коронавирусом.

Порядок этих выплат определён Постановлением Правительства РФ №484 от 12 апреля 2020 года.

Так, за работу в апреле, мае, июне этого года федеральная надбавка выплачивается: + 80 тысяч рублей врачам; + 50 тысяч рублей фельдшерам и медсестрам; +50 тысяч рублей врачам скорой помощи; +25 тысяч рублей младшим медработникам, а также фельдшерам, медсестрам, водителям скорой помощи.

За апрель эти выплаты получили более 1700 медработников Ставрополья. Общая сумма выплаченных средств составила 87,72 миллиона рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил разобраться с выплатами медикам за работу с коронавирусными пациентамиhttps://www.stav.kp.ru/online/news/3894844/. Владимир Владимиров призвал правительство и региональный минздрав изучить все факты, установленные прокуратурой.

Так, в пяти больницах надбавки не получили 154 работника на сумму более миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU