2020-06-04T12:18:15+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, кому из медработников полагается федеральная надбавка

За апрель эти выплаты получили более 1700 медработников региона
Ася АСРЯН@asya1693
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За апрель эти выплаты получили более 1700 медработников Ставрополья. Общая сумма выплаченных средств составила 87,72 миллиона рублейЗа апрель эти выплаты получили более 1700 медработников Ставрополья. Общая сумма выплаченных средств составила 87,72 миллиона рублейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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По поручению президента России, выплаты стимулирующего характера выплачиваются медработникам, которые оказывают помощь и уход за пациентами с коронавирусной инфекцией в стационарных отделениях, созданных для лечения этих больных.

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А также сотрудникам бригад скорой помощи, занимающихся транспортировкой больных с коронавирусом.

Порядок этих выплат определён Постановлением Правительства РФ №484 от 12 апреля 2020 года.

Так, за работу в апреле, мае, июне этого года федеральная надбавка выплачивается: + 80 тысяч рублей врачам; + 50 тысяч рублей фельдшерам и медсестрам; +50 тысяч рублей врачам скорой помощи; +25 тысяч рублей младшим медработникам, а также фельдшерам, медсестрам, водителям скорой помощи.

За апрель эти выплаты получили более 1700 медработников Ставрополья. Общая сумма выплаченных средств составила 87,72 миллиона рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил разобраться с выплатами медикам за работу с коронавирусными пациентамиhttps://www.stav.kp.ru/online/news/3894844/. Владимир Владимиров призвал правительство и региональный минздрав изучить все факты, установленные прокуратурой.

Так, в пяти больницах надбавки не получили 154 работника на сумму более миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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