В Ставрополе пьяного водителя арестовали за попытку бегства

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:41:44+03:00

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Инцидент произошел 3 июня на трассе Ставрополь — Аэропорт Шпаковского района. Там инспекторы ДПС заметили подозрительную легковушку.

Водитель проигнорировал требование остановиться, и экипаж ДПС пустился в погоню за ним. Через 15 минут автомобилист остановил машину и попытался сбежать. Но, не далеко убежать не получилось.

Ставропольца удалось поймать в одном из дворов. Нарушителем оказался 27-летний нетрезвый житель краевого центра. Процедура медицинского освидетельствования показала наличие более 0,4 промилле этанола в выдыхаемом воздухе.

Против молодого человека составили несколько административных материалов. Машину мужчины поместили на специализированную стоянку.

За неповиновение законным требованиям правоохранителей он получил наказание в виде семи суток административного ареста. Также ему грозит штраф в размере более 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU