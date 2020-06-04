2020-06-04T13:08:51+03:00
Происшествия

В Ставрополе мужчина может получить реальный срок за мнимые медицинские маски

Предприимчивый 22-летний житель краевого центра хотел получить незаконную прибыль
Ася АСРЯН@asya1693
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Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В городской отдел полиции обратился житель Ставрополя с заявлением о совершенных в отношении него противоправных действиях.

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А дело было так: ставрополец хотел купить медицинские маски. Мужчина увидел в соцсети объявление и связался с продавцом. Затем он выбрал 950 штук масок, перечислил на указанный счет предоплату.

После этого продавец перестал выходить на связь. Полицейские выяснили, что к мошенничеству причастен 22-летний житель Ставрополя.

В отделе внутренних дел молодой человек рассказал, что заказал партию товара для реализации. Но, когда к нему обратился покупатель, масок у него в наличии еще не было.

Однако, предприимчивому ставропольцу хотелось получить незаконную прибыл. И он убедил потерпевшего перечислить на его счет деньги.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Уголовное дело направили в Промышленный районный суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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