В Ставрополе мужчина может получить реальный срок за мнимые медицинские маски
В городской отдел полиции обратился житель Ставрополя с заявлением о совершенных в отношении него противоправных действиях.
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А дело было так: ставрополец хотел купить медицинские маски. Мужчина увидел в соцсети объявление и связался с продавцом. Затем он выбрал 950 штук масок, перечислил на указанный счет предоплату.
После этого продавец перестал выходить на связь. Полицейские выяснили, что к мошенничеству причастен 22-летний житель Ставрополя.
В отделе внутренних дел молодой человек рассказал, что заказал партию товара для реализации. Но, когда к нему обратился покупатель, масок у него в наличии еще не было.
Однако, предприимчивому ставропольцу хотелось получить незаконную прибыл. И он убедил потерпевшего перечислить на его счет деньги.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Уголовное дело направили в Промышленный районный суд для дальнейшего рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU