На Ставрополье появятся пирсы в виде бубликов

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:55:10+03:00

Для обустройства набережной завезли более 1000 квадратных метров настоящей палубной доски из дерева лиственницы

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В Железноводске на Курортном озере установят пирсы в виде бубликов и кленовых листьев.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, для обустройства набережной завезли более 1000 квадратных метров настоящей палубной доски из дерева лиственницы. По периметру установят 25 оригинальных пирсов.

По словам главы Железноводска, в центр Курортного озера планируют установить фонтан-струю, а за безопасность на акватории будут отвечать спасатели.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что «тайные знаки» Кисловодска раскрываются с высоты птичьего полета. Подробнее в этом материале.

ИСТОЧНИК KP.RU