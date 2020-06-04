На Ставрополье появятся пирсы в виде бубликов
В Железноводске на Курортном озере установят пирсы в виде бубликов и кленовых листьев.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, для обустройства набережной завезли более 1000 квадратных метров настоящей палубной доски из дерева лиственницы. По периметру установят 25 оригинальных пирсов.
По словам главы Железноводска, в центр Курортного озера планируют установить фонтан-струю, а за безопасность на акватории будут отвечать спасатели.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что «тайные знаки» Кисловодска раскрываются с высоты птичьего полета. Подробнее в этом материале.
ИСТОЧНИК KP.RU