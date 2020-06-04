Дорогу в Ставрополь закроют из-за ремонта

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:14:49+03:00

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Трассу "Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская" перекроют из-за планового ремонта Сенгилеевской гидроэлектростанции. Движение приостановят на неопределенный срок, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Ограничение введут 11 июня, после десяти утра. Работы будут вестись на 32 километре трассы. Закончат ремонт гидроэлектространции, как минимум, через четыре часа.

- Госавтоинспекция Ставропольского края обращается ко всем гражданам с просьбой отменить поездки крайней необходимости в данном направлении 11 июня. Объезд будет осуществляться по автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» и федеральную автодорогу «Кавказ», - обращается к жителям Ставрополья пресс-служба краевого ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU