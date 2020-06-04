На Ставрополье восстановят дом, в котором бывали Пушкин и Лермонтов
Земельный участок для восстановления в Кисловодске Дома Реброва, где бывали два русских классика, Пушкин и Лермонтов, оформили и передали в филиал Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры по Южному федеральному округу.
По словам руководителя агентства, в этом году запланировано проведение комплексных инженерных изысканий.
Восстановление памятника культурного наследия «Дом Реброва» значится в перечне мероприятий по комплексному развитию Кисловодска.
Немного истории знаменитого Дома Реброва. Он стал первым каменным сооружением в Кисловодске. В свое время здесь останавливались А.С. Пушкин (1829 год), М.Ю. Лермонтов (1837) и будущий император Александр II (1850).
О пребывании цесаревича в Кисловодске известно мало, однако обед будущего императора в Доме Реброва нашел отражение в полотне художника.
Подпись к картине гласит: «№ 6746. Обеденный стол в Кисловодске Государя Наследника, ныне благополучно царствующего императора Александра Николаевича, 21 сентября 1850 года, в доме статского советника А.Ф. Реброва».
Фото: пресс-служба управления по информационной политике ПСК
Посереди стола сидит цесаревич в форме линейных казаков, справа от него - князь Воронцов, слева - генерал Завадовский. Сам Ребров (с бокалом в руке) говорит приветственную речь. Где теперь находится картина, неизвестно, но с нее был снят фотоснимок.
Свою известность дом получил после выхода в свет романа Лермонтова «Герой нашего времени» - в нем жила княжна Мэри.
После революции здание использовалось под коммунальные квартиры, в результате чего потеряло первоначальный вид - убрали центральный портик с колоннами, снесли винтовую лестницу, в стенах прорубили новые двери и окна.
Когда в 1955 году по роману Лермонтова снимали фильм, здание попало в кадр. В 2000-х дом снесли.
ИСТОЧНИК KP.RU