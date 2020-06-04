На Ставрополье закодируют «Звезду Шуцбунда»
В единый реестр туристических достопримечательностей попадет звезда Шуцбунда, оставленная австрийскими антифашистами на вершине горы в Железноводске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.
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Звезда Шуцбунда появилась на горе Железной в 1934 году. Ее нанесли члены антифашисткого движения «Союз сопротивления» в память о погибших товарищах.
Теперь памятный знак снабдят табличкой с QR-кодом, который будет выводить на страницу с исторической справкой.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске восстановят дом, в котором бывали Пушкин и Лермонтов.
Свою известность дом Реброва получил после выхода в свет романа Лермонтова «Герой нашего времени» - в нем жила княжна Мэри.
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ИСТОЧНИК KP.RU