На Ставрополье закодируют «Звезду Шуцбунда»

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:30:34+03:00

Знак нанесли члены антифашисткого движения «Союз сопротивления» в память о погибших товарищах.

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В единый реестр туристических достопримечательностей попадет звезда Шуцбунда, оставленная австрийскими антифашистами на вершине горы в Железноводске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

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Звезда Шуцбунда появилась на горе Железной в 1934 году. Ее нанесли члены антифашисткого движения «Союз сопротивления» в память о погибших товарищах.

Теперь памятный знак снабдят табличкой с QR-кодом, который будет выводить на страницу с исторической справкой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске восстановят дом, в котором бывали Пушкин и Лермонтов.

Свою известность дом Реброва получил после выхода в свет романа Лермонтова «Герой нашего времени» - в нем жила княжна Мэри.

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ИСТОЧНИК KP.RU