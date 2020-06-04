На Ставрополье растет число лабораторий по диагностике коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:31:56+03:00

Сегодня в крае исследования на наличие Covid-19 проводят две лаборатории Роспотребнадзора и 17 медицинских учреждений

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На Ставрополье выросло число лабораторий, которые проводят диагностику коронавируса.

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В крае анализы исследуют лаборатории Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, а также 17 государственных и частных медицинских организаций в семи городах и районах края.

Из них 11 лабораторий расположены в больницах краевого центра. Исследуют биоматериал на наличие вируса также в районных больницах сел Левокумское, Донское, а также городах Кисловодск, Ессентуки, Буденновск. Недавно коронавирус диагностировать стали и в Пятигорске.

Медучреждения проводят исследования только по медицинским показаниям. В частных клиниках сдать тесты могут все желающие. Минимальная стоимость процедуры - 999 рублей.

Всего с начала пандемии в нашем крае провели 97 827 исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции. Из них 2 747 – только за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU