На Ставрополье растет число лабораторий по диагностике коронавируса
На Ставрополье выросло число лабораторий, которые проводят диагностику коронавируса.
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В крае анализы исследуют лаборатории Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, а также 17 государственных и частных медицинских организаций в семи городах и районах края.
Из них 11 лабораторий расположены в больницах краевого центра. Исследуют биоматериал на наличие вируса также в районных больницах сел Левокумское, Донское, а также городах Кисловодск, Ессентуки, Буденновск. Недавно коронавирус диагностировать стали и в Пятигорске.
Медучреждения проводят исследования только по медицинским показаниям. В частных клиниках сдать тесты могут все желающие. Минимальная стоимость процедуры - 999 рублей.
Всего с начала пандемии в нашем крае провели 97 827 исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции. Из них 2 747 – только за последние сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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