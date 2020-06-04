ПСБ и Ставрополье договорились о льготах по ипотеке для бюджетников

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:21:15+03:00

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На встрече Петр Фрадков и Владимир Владимиров обсудили приоритеты сотрудничества между банком и регионом, участие банка в инвестпроектах, программах развития предпринимательства.

Особое внимание было уделено вопросу повышения доступности жилья. В частности, были достигнуты договоренности о реализации программы льготного ипотечного кредитования в рамках социально-экономической поддержки жителей Ставрополья.

В результате минимальная ипотечная ставка составит 3,99% для сотрудников бюджетной сферы - зарплатных клиентов банка на жилье на первичном и вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к стандартной процентной ставке в размере до 0,8%. В качестве первоначального взноса можно будет использовать материнский капитал.

По поручению губернатора в краевом правительстве будет рассмотрена возможность субсидирования ипотечных кредитов из регионального бюджета для работников бюджетной сферы. Также всем жителям Ставрополья будет доступна ипотека под 5,85%, реализуемая в рамках проекта «Госпрограмма 2020» на покупку квартир в новостройках.

- Сегодня на встрече в новом формате мы обсудили ключевые для обеих сторон темы. В Ставрополье ПСБ работает с 2008 года и является активным участником важнейших для экономики региона проектов. На первом месте для нас всегда стоят вопросы улучшения жилищных условий для населения, поддержки предприятий, малого и среднего бизнеса, в том числе, в рамках нацпроектов. Достигнутые с руководством края договоренности о снижении ставки по ипотеке, прежде всего, для работников бюджетной сферы с детьми позволят ставропольцам приобретать жилье на максимально комфортных сейчас на рынке условиях, также они смогут рефинансировать действующие жилищные кредиты под минимальный процент. В перспективе мы намерены и дальше внедрять новые инструменты и решения для повышения качества жизни в регионах, - прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков.

- Жилищный вопрос - один из важнейших. Мы видим его решение центральным для улучшения демографии, социального климата в крае. Поэтому принимаем собственные программы. В рамках одной из них - «Молодая семья» - более 1 тысячи семей в этом году должны получить свое жилье. Для нас очень важно, что крупные банки заинтересованы участвовать в социально значимых инициативах на Ставрополье и становятся нашими партнерами в реализации нацпроектов. Рассчитываю, что сотрудничество с ПСБ поможет сделать жилье для ставропольцев доступнее и поддержит региональный строительный рынок. Мы заинтересованы и в партнерстве по линии поддержки бизнеса, в участии банка в процессах перезапуска экономики в сегодняшних условиях, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Также стороны обсудили совместные шаги по поддержке предприятий, наиболее пострадавших от пандемии, вопросы содействия бизнесу в реализации экспортно-ориентированных проектов, поддержки организаций санаторно-курортной отрасли и сферы ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU