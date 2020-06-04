Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от COVID-19

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:49:25+03:00

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Медики со Ставрополья спасли еще 65 больных COVID-19. Выздоровевших в крае стало 1273. На основе данных, опубликованных управлением Роспотребнадзора Ставрополья, "КП - Северный Кавказ" составила рейтинг территорий по числу выписанных пациентов.

На первом месте оказался Пятигорск (168 человек), вторым и третьим идут Ставрополь (146) и Кочубеевский район (127). Следом расположился Невинномысск (106). В остальных территориях выздоровевших меньше из-за разницы в числе случаев заражения.

4. Нефтекумский городской округ (73).

5. Георгиевский городской округ (53).

6. Советский городской округ (52).

7. Будённовский район (47).

8. Новоселицкий район (44).

9. Левокумский район (41).

В других районах и городах количество выздоровевших пока что меньше 40.

Напомним, по состоянию на утро 4 июня на Ставрополье зафиксировали 2819 случаев заражения, за день врачи выявили коронавирус еще у 86 человек. Больше всего инфицированных в Ставрополе (350, или 12,42% от всех случаев заболевания) и Пятигорске (301, или 10,68%).

За сутки от COVID-19 умерли три человека. Количество скончавшихся выросло до 53, сообщает федеральный оперативный штаб. Больше всего смертей в Ставрополе (десять человек), в Кочубеевском районе и Пятигорске (по семь).

Таким образом, "активных" пациентов на Ставрополье - 1493. Из них 31 в тяжелом состоянии, 254 - в средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU