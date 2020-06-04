2020-06-04T18:06:53+03:00
Общество

Ставропольские выпускники уйдут со школ до 15 июня

В 2020 году учебу в общеобразовательных учреждениях заканчивают 38 тысяч человек
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье объявили дату, до которой выпускникам выдадут аттестаты об окончании школы. Всех ребят отпустят с документом до 15 июня. В 2020 году общеобразовательные учреждения покидают больше 38 тысяч учеников 9 и 11 классов, передает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Согласно данным властей, 5 июня аттестаты зрелости выдадут 12 тысячам выпускникам 11 класса и 26 тысяч девятиклассникам. Выпускные проводят в онлайн-режиме.

До 15 июня 2020 года у всех выпускников появится документ о получении основного общего и среднего образования. Школьники из 11 классов, которые собираются поступать в вуз, уже готовятся к единому государственному экзамену. Первые испытания начнутся в июле. Те, кто не хочет идти в институт или университет, с сегодняшнего дня - свободные люди. Их учеба завершена.

- Проведение пробного экзамена запланировано на 29-30 июня 2020 года. Пройдет он без участия выпускников, - говорит первый заместитель министра образования Ставрополья Наталья Лаврова. - С целью сохранения здоровья учащихся и педагогов в 2020 году ЕГЭ пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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