Богатыри-велосипедисты вытащили машину, наполовину ушедшую под воду после ливня в Ставрополе

5 Июнь 2020 2020-06-05T01:44:49+03:00

После ливня в Ставрополе некоторые улицы ушли под воду. Фото: стоп-кадр видео

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4 июня 2020 года на Ставрополь обрушился ливень. Гроза, сопровождавшаяся ураганным ветром, не прекращалась несколько часов. «Всемирный потоп» серьезно затруднил передвижение по краевой столице.

Улицу Кавалерийскую размыло настолько, что в образовавшихся в асфальте ямах стали застревать машины, залило проспект Кулакова, в районе Верхнего рынка автомобили ехали по двери в воде. Вот только проехать удалось не всем.

Одна легковушка застряла прямо посреди огромной лужи. Неизвестно, как бы водитель выбирался из мокрого плена, если бы не оказавшаяся рядом группа велосипедистов. Парни разулись, закатали штаны до колена и пошли вызволять легковушку.

«В чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря!» - прокомментировал очевидец, снявший поступок молодых людей на телефон.

Богатырей, правда, было всего четыре. Но и этого оказалось достаточно - они легко развернули машину и вытолкали ее на более сухой участок дороги.

Тем временем, от разгула стихии страдают и другие регионы Северного Кавказа. Так, в Кабардино-Балкарии ураган разрушил COVID-госпиталь, в Северной Осетии пришлось ввести режим ЧС, а в Чечне резко увеличилось количество пострадавших детей.

kpstav Ливень в Ставрополе 4 июня 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU