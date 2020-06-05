На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 84 человека
В Ставропольском крае за сутки скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом утром, 5 июня сообщил губернатор Владимир Владимиров. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
Всего в крае число умерли 56 пациентов. За сутки коронавирусом заболели 84 человека. В тяжелом состоянии находятся 46 пациентов.
Среди заболевших -248 детей. Всего в регионе зафиксировано 2903 случая заражения коронавирусом.
Напомним, что на Ставрополье продолжает действовать масочный режим. Он продлится до 1 июля 2020 года. А до 7 июня в регионе объявлен режим самоизоляции. Губернатор в очередной раз обратился к ставропольцам с просьбой не нарушать его.
ИСТОЧНИК KP.RU