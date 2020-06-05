На Ставрополье за сутки от коронавируса выздоровели 69 человек

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:32:43+03:00

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На Ставрополье число выздоровлений незначительно выросло. За последние сутки выписаны из-под меднаблюдения 69 человек. За все время 1342. Эти данный сегодня утром, 5 июня озвучил губернатор Ставрополья:

- Чтобы стало возможным смягчение ограничительных мер, введенных в связи с угрозой коронавируса, нужно максимально блокировать распространение болезни. Что для этого надо делать – уверен, хорошо знает уже каждый. Правила профилактики за прошедшее время выучили все. Их необходимо соблюдать, - считает Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае за сутки скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего в крае число умерли 56 пациентов. За сутки коронавирусом заболели 84 человека. В тяжелом состоянии находятся 46 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU