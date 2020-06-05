В Ставрополе увеличено количество рейсов дачных автобусов

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:50:19+03:00

Пассажиропоток сильно увеличился за последние несколько дней

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Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов прокомментировал ситуацию с дачными маршрутами.

Так, до вчерашнего дня они курсировали по усеченному графику, но пассажиропоток сильно увеличился за последние несколько дней.

- Поручил комитету городского хозяйства увеличить количество рейсов в сторону дачных товариществ. А на самый востребованный маршрут - №16А - выйдут автобусы большой вместимости. Продолжаем мониторинг, - сообщил Семенов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе дачники стоят в очередях на автобусы без социальной дистанции.

Люди стоят прижатые друг к другу настолько плотно, что трудно пошевелить рукой, - писали местные жителя в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU