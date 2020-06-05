2020-06-05T09:50:19+03:00
Общество

В Ставрополе увеличено количество рейсов дачных автобусов

Пассажиропоток сильно увеличился за последние несколько дней
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: Инстаграм ВРИО главы СтаврополяФото: Инстаграм ВРИО главы Ставрополя
Изменить размер текста:

Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов прокомментировал ситуацию с дачными маршрутами.

Так, до вчерашнего дня они курсировали по усеченному графику, но пассажиропоток сильно увеличился за последние несколько дней.

- Поручил комитету городского хозяйства увеличить количество рейсов в сторону дачных товариществ. А на самый востребованный маршрут - №16А - выйдут автобусы большой вместимости. Продолжаем мониторинг, - сообщил Семенов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе дачники стоят в очередях на автобусы без социальной дистанции.

Люди стоят прижатые друг к другу настолько плотно, что трудно пошевелить рукой, - писали местные жителя в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе дачники стоят в очередях на автобусы без социальной дистанции

Люди стоят прижатые друг к другу настолько плотно, что трудно пошевелить рукой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье нашли следы динозавра
На Ставрополье девушка погибла в страшной аварии
В Ставрополе сотрудники МЧС рассказали о последствиях сильного ливня
Дагестанец, осужденный за терроризм, раскаялся перед "Комсомолкой"
На Ставрополье сотрудник колонии ответит за получение взятки
Работодатель со Ставрополья оставил сотрудников без зарплаты
В Ставрополе устраняют последствия сильного ливня
На Ставрополье мужчина убил друга из-за женщины
В Ставрополе увеличено количество рейсов дачных автобусов
На Ставрополье за сутки от коронавируса выздоровели 69 человек
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 84 человека
Богатыри-велосипедисты вытащили машину, наполовину ушедшую под воду после ливня в Ставрополе
Число детей, пострадавших от урагана в Чечне, увеличилось в девять раз
Ставропольские выпускники уйдут со школ до 15 июня
Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от COVID-19
ПСБ и Ставрополье договорились о льготах по ипотеке для бюджетников
На Ставрополье растет число лабораторий по диагностике коронавируса
На Ставрополье закодируют «Звезду Шуцбунда»
На Ставрополье около 9 тысяч пенсионеров и инвалидов получают услуги по долговременному уходу
На Ставрополье восстановят дом, в котором бывали Пушкин и Лермонтов
Дорогу в Ставрополь закроют из-за ремонта
Фестиваль российского кино «Горький fest» 2020 все-таки начал прием заявок
На Ставрополье появятся пирсы в виде бубликов
В Ставрополе мужчина может получить реальный срок за мнимые медицинские маски
В Ставрополе пьяного водителя арестовали за попытку бегства
На Ставрополье 1,7 тысячи медиков получили «ковидные» надбавки
Три пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье