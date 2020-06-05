2020-06-05T10:01:21+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина убил друга из-за женщины

На него завели уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: СУ СКР по Ставропольскому краюФото: СУ СКР по Ставропольскому краю
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В Новоалександровском районе возбудили уголовное дело. Под следствием 51-летний житель села Красногвардейское. Его подозревают в нарушении четвертой части 111 статьи УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть), сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью.

Подозреваемый отмечал 9 Мая в компании друга. Во время распития алкоголя они повздорили из-за женщины. Фигурант дела решил сразу взяться за трубу и несколько раз ударил ей по 50-летнему товарищу. Жертва с травмами попала в больницу и на следующий день умерла.

- Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - говорят в пресс-службе Следственного комитета России по Ставрополью.

Подозреваемого арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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