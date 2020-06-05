2020-06-05T10:02:01+03:00
Общество

В Ставрополе устраняют последствия сильного ливня

Гроза, сопровождавшаяся ураганным ветром, не прекращалась несколько часов [видео]
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: https://vk.com/corto26Фото: https://vk.com/corto26
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В Ставрополе устраняют последствия сильного дождя, который прошел накануне вечером. Временно исполняющий обязанности главы Ставрополя Дмитрий Семёнов во время утреннего объезда осмотрел проблемные точки.

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Так, этой ночью диспетчерская служба получила 13 заявок от жителей краевого центра. Известно, что подтопило дороги на проспекте Кулакова и улице Бруснёва, Макарова и 2-й Промышленной, перекрёстке улиц Тухачевского и Пирогова.

Здесь последствия разгула стихии сотрудники «Водоканала» и дорожники уже устранили.

Ещё один случай подтопления был зафиксирован во дворе частного дома в садовом товариществе на улице Ландышевой.

С этого участка откачали воду спасатели. Также в порядок привели подземный переход на улице Семашко.

На тех дорогах, где после ливня возникли провалы асфальта и грунта, ремонт продолжается.

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Ливень в Ставрополе 4 июня 2020 года
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 4 июня 2020 года на Ставрополь обрушился ливень. Гроза, сопровождавшаяся ураганным ветром, не прекращалась несколько часов. «Всемирный потоп» серьезно затруднил передвижение по краевой столице.

Улицу Кавалерийскую размыло настолько, что в образовавшихся в асфальте ямах стали застревать машины, залило проспект Кулакова, в районе Верхнего рынка автомобили ехали по двери в воде. Вот только проехать удалось не всем.

Одна легковушка застряла прямо посреди огромной лужи. Неизвестно, как бы водитель выбирался из мокрого плена, если бы не оказавшаяся рядом группа велосипедистов. Парни разулись, закатали штаны до колена, и пошли вызволять легковушку.

Богатырей, правда, было всего четыре. Но и этого оказалось достаточно - они легко развернули машину и вытолкали ее на более сухой участок дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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