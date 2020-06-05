Работодатель со Ставрополья оставил сотрудников без зарплаты

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:18:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Изобильненском городском округе расследуют уголовное дело по невыплате зарплаты. Следователи районного следственного отдела подозревают руководителя ООО "Завод крупнопанельного домостроения» в нарушении второй части 145.1 статьи УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью

Согласно данным следствия, в период с августа по октября 2019 года хозяин организации не выдал заработную плату 38 сотрудника. Руководитель таким образом задолжал им более 600 тысяч рублей.

Как только началось уголовное разбирательство, работодатель отдал сотрудникам больше 400 тысяч рублей.

- В настоящее время по уголовному делу проведена выемка бухгалтерских документов, допрашиваются потерпевшие, а также проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы и полную выплату заработной платы, - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU