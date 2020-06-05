На Ставрополье сотрудник колонии ответит за получение взятки
В Кочубеевском районе начальник отряда отдела по воспитательной работе исправительной колонии № 1 УФС России по Ставрополью подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России.
По данным ведомства, в феврале к подозреваемому обратился его знакомый с предложением доставить в колонию мобильные телефоны и передать их осуждённым.
Им, кстати, в соответствии с правилами внутреннего распорядка запрещено иметь средства мобильной связи.
Так, подозреваемый пронёс на территорию колонии и передал одному из осуждённых пять мобильных телефонов. После чего получил 25 тысяч рублей. Затем он вновь встретился с посредником и передал ему ещё три мобильных телефона и вознаграждение в виде 15 тысяч рублей.
На этом «бизнес» прогорел. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью. Против него возбудили уголовное дело.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье экс-судья предстанет перед судом за получение взятки. В случае отказа злоумышленник пригрозил снизить размер взысканной неустойки до 20 тысяч рублей.
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В случае отказа злоумышленник пригрозил снизить размер взысканной неустойки до 20 тысяч рублей (подробнее)
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