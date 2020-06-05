Дагестанец, осужденный за терроризм, раскаялся перед "Комсомолкой"

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:43:53+03:00

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Фирудин Тахмезов - внук судьи, осужденный за терроризм. Молодой человек долгое время был примерным школьником и юным (с 15 лет) студентом. Гордостью состоятельной семьи, отличным спортсменом. Однако его жизнь внезапно испортилась после одной оплошности - он помог с квартирой знакомому, который был замешен в преступлениях терорристов.

- Я не знал, чем он занимается. Квартиру ему снял. [...] Мы жили на одной улице. Он попросил снять квартиру, дал денег, я его привел к другому своему знакомому. Если бы знал, что у него проблемы, поступил бы по-другому. В общем, человека, которому я квартиру снял, потом убили (оказался террористом), - сказал Тамхезов журналистам "КП - Новосибирск".

После этого Тахмезов попал в розыск, он проходил по делу об «участии в незаконном вооруженном формировании». И парню пришлось уйти в лес к боевикам.

Как жили в лагере террористов, чего боялся дагестанец и простит ли отец сына - читайте в материале "КП - Новосибирск".

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