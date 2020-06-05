2020-06-05T11:48:24+03:00
Общество

В Ставрополе сотрудники МЧС рассказали о последствиях сильного ливня

Улицу Васякина размыло настолько, что в образовавшихся в асфальте ямах стали застревать машины [видео]
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: Денис СуворовФото: Денис Суворов
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На Ставрополье с 3 июня действует циклон, который сопровождается сильным дождем в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. Об этом сообщил Врио первого замначальника ГУ МЧС России по краю Апрель Агакишиев.

По его словам, вчера, 4 июня в дежурную смену центра управления по ЧС города поступила информация о протечке дождевой воды в восемь квартир через кровлю в многоэтажке по улице Фроленко Ставрополя.

Там проводился капремонт. А также в подъезде 9-ти этажного здания, расположенного на улице Юности «4 А». Помимо этого вода поднялась до 5 см в одном доме по улице Ландышевой краевого центра. Специалисты подкачали воду. Улицу Васякина размыло настолько, что в образовавшихся в асфальте ямах стали застревать машины.

- Все службы Ставрополя и края реагировали своевременно, пострадавших людей нет, - прокомментировал Врио первого замначальника ГУ МЧС России по краю Апрель Агакишиев.

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Ливень в Ставрополе 4 июня 2020 года
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе устраняют последствия сильного дождя, который прошел накануне вечером. Временно исполняющий обязанности главы Ставрополя Дмитрий Семёнов во время утреннего объезда осмотрел проблемные точки.

Так, этой ночью диспетчерская служба получила 13 заявок от жителей краевого центра. Известно, что подтопило дороги на проспекте Кулакова и улице Бруснёва, Макарова и 2-й Промышленной, перекрёстке улиц Тухачевского и Пирогова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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