На Ставрополье девушка погибла в страшной аварии
На 78 километре трассы "Буденновск-Ачикулак-Нефтекумск" произошла авария с погибшим и двумя пострадавшими. Машина столкнулась с мотоциклом в Нефтекумском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
Как установили инспекторы, 20-летняя девушка на "Оке", разворачиваясь вне перекрестка, не заметила встречного мотоциклиста на "Ямахе". В результате ДТП погибла водитель "Оки". В Нефтекумскую районную больницу госпитализировали двух других участников аварии: 21-летнего пассажира машины и 26-летнего мотоциклиста.
- Установлено, что погибший водитель автомобиля менее недели назад получила водительское удостоверение и имела малый водительский стаж, - сказано в сообщении ГИБДД по Ставрополью.
Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU