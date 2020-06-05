На Ставрополье девушка погибла в страшной аварии

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:07:03+03:00

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На 78 километре трассы "Буденновск-Ачикулак-Нефтекумск" произошла авария с погибшим и двумя пострадавшими. Машина столкнулась с мотоциклом в Нефтекумском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Как установили инспекторы, 20-летняя девушка на "Оке", разворачиваясь вне перекрестка, не заметила встречного мотоциклиста на "Ямахе". В результате ДТП погибла водитель "Оки". В Нефтекумскую районную больницу госпитализировали двух других участников аварии: 21-летнего пассажира машины и 26-летнего мотоциклиста.

- Установлено, что погибший водитель автомобиля менее недели назад получила водительское удостоверение и имела малый водительский стаж, - сказано в сообщении ГИБДД по Ставрополью.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU