2020-06-05T12:16:04+03:00
Общество

На Ставрополье нашли следы динозавра

По ставропольской земле ящер ходил 120-130 миллионов лет назад в меловом периоде
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба СКФУФото: пресс-служба СКФУ
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Уникальный памятник природы со следами динозавра исследуют ученые СКФУ. Палеонтологический артефакт хранит плита, расположенная в Кисловодске.

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На сегодняшний день это единственный природный объект в России с сохранившимися отпечатками следов древних рептилий.

Фото: пресс-служба СКФУ

Фото: пресс-служба СКФУ

Науке уже известно, что это задние лапы игуанодона – растительноядного динозавра. По ставропольской земле ящер ходил 120-130 миллионов лет назад в меловом периоде. Об этом информирует пресс-служба СКФУ.

Отличительная особенность этой рептилии – трехпалые задние конечности. Собственно, они и отпечатались на плите. Ученые вуза планируют продолжить эти исследования, имеющие важное значение не только для Ставрополья, но и для всей страны.

Фото: пресс-служба СКФУ

Фото: пресс-служба СКФУ

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье нашли крест внутри дерева.

Свидетелем необычной находится стали жители ставропольского хутора Носачев. Находится это поселение в Петровском городском округе. В хуторе всего три улицы, а его население – меньше 300 человек. Недавно там приступили к ремонту местного старого Дома культуры.

Как рассказала «КП-Северный Кавказ» местная жительница Светлана, дело было так: сельчане спилили старые пенки деревьев, что росли возле здания. А одно дерево оказалось слишком «упрямым», мужчины мучались около часа.

В итоге, когда удалось распилить, сельчане ахнули. Внутри ствола оказался силуэт креста. Причем, с четкими краями, как будто он выпеченный. Удивленные жители обратились к местному священнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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